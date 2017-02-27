В Латвии начался суд над жителем г. Даугавпилса Артемом Скрипником, которого обвиняют в участии в боевых действиях на стороне республик Донбасса. По одной из статей обвинения 26-летнему Скрипнику грозит пожизненное заключение, приводит текст латвийского публициста Владимира Линдермана сайт Ukraina.ru.

А. Скрипник после участия в военных действиях на территории Украины решил вернуться. «В феврале 2016 г. он был задержан латвийской полицией безопасности и помещен в Центральную Рижскую тюрьму, где и находится по сей день. Ему была предложена сделка: он признает вину, раскаивается в содеянном и рассказывает на телекамеру о присутствии российских войск в Донбассе, а за это ему гарантируют, что наказание будет условным. А. Скрипник эту сделку отверг», - пишет пресса.



По словам В. Линдермана, с правовой точки зрения, обвинение против даугавпилчанина является очень шатким. Осенью 2014 г. он получил под Луганском тяжелое ранение в голову, после чего просто физически не мог воевать и перебрался в Россию. А статья, по которой его арестовали и сейчас судят, вступила в силу лишь в феврале 2015 г. Прокуратура дополнила обвинение еще одной статьей: якобы Скрипник в составе преступной организации (под которой подразумевается ополчение ЛНР) добивался подрыва территориальной целостности Украины с целью присоединения Луганской и Донецкой областей к России.

Напомним, что А. Скрипник - не единственный латвиец, поехавший в Украину с началом там боевых действий. Как сообщает В. Линдерман прессе, одним из первых поехал в Донбасс доктор из Риги Сергей Матасов. Работал как хирург, оперировал раненых, в том числе и во время боев в Славянске, занимался гуманитарной помощью населению. Сейчас живет в Донецке. В дни обороны Луганска в ней принимали участие нацболы из Лудзы: Вячеслав Высоцкий, Валентин Милютин и Григорий Косниковский. Высоцкий (был ранен) и Милютин впоследствии перебрались в Россию, Косниковский остался в Донбассе. Продолжают службу в вооруженных силах ДНР рижанин Анатолий Матюковский и Бенес Айо.