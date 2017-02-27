Несмотря на то, что календарная зима подходит к завершению, тема счетов за отопление не теряет своей актуальности. Плата за одну из жизненно важных услуг традиционно является главной темой в зимний период, потому как для кошельков горожан счета за тепло — самое большое бремя.

Несмотря на то, что городские власти упорно настаивают на том, что тариф в Даугавпилсе более чем стабильный, и не видят оснований для его повышения, реальные данные на сайте предприятия свидетельствую от обратном.



Для сравнения, приведем динамику тарифа за тепло в Даугавпилсе за последние 5 месяцев.



Так, в октябре и ноябре он составлял 45,85, в декабре повысился до 47,41, на февраль предприятие прогнозировало тариф в размере 48,18 евро за один мегаватт-час, однако по факту, как сообщает сайт «Daugavpils siltumtīkli», в феврале тариф составил 49,74 евро. Более того, в связи с сообщением предприятия „Latvijas gāze”, в марте прогнозируемый тариф составит 52,86 евро за один мегаватт-час.



Также в сообщении предприятия «Daugavpils siltumtīkli» указывается, что среднесуточная температура в Даугавпилсе в январе составила -4,4 градуса. Средняя цена отопления в январе составила 1,35 евро за квадратный метр. В целом за три года стоимость произведенного в Даугавпилсе тепла выросла вдвое.



Актуальный долг жителей перед предприятием составляет 3 362 763 евро.



Для сравнения, в январе нынешнего года рижане платили 42, 54 евро за мегаватт. В феврале цены не изменились.