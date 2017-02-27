Даугавпилсский Локомотиво-ремонтный завод опубликовал промежуточный отчет о деятельности за 2016 год. Как и ожидалось, предприятие завершило год с большими убытками.

Как сообщается в отчете для фондовой биржи, нетто-оборот предприятия за 2016 год составил 13,2 миллиона евро, что на 31,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.



Год был завершен с убытками в размере 2,7 миллиона евро. За отчетный период концерн экспортировал свою продукцию в 8 стран мира, а общий объем экспорта составил 7,5 миллиона евро (в 2015-м году - 12 миллионов евро). Главными направлениями экспорта были страны Евросоюза: Эстония, Польша, Литва. Экспортировалась продукция также в Россию, Белоруссию, Узбекистан.



В третьем квартале были переданы заказчику - латвийскому Pasažieru vilciens - все поезда DR1. Заказчик применил дененый штраф в размере 10% за несоблюдение срока модернизации. Упомянутые убытки отражены в финансовом отчете предприятия.



За отчетный период произошла реорганизация предприятия: оптимизация расходов, сокращение количества работников и отказ от не несущих прибыли видов деятельности. Большие убытки в отчетном году связаны с незагруженностью производства, а также с применением штрафа в размере 10%. По прогнозам, в нынешнем, 2017 году, предприятие будет обеспечено объектами для ремонта больше, чем в 2016 году. В первом квартале этого года загрузка предприятия значительно больше, чем в том же периоде прошлого года. Заключены договоры с польским предприятием PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spolka z o.o. о ремонте дизельных локомотивов, а также - другие значительные сделки.