Всенародно любимый праздник Масленица в Даугавпилсе прошел как всегда весело: с песнями, плясками, шутками-прибаутками и традиционными состязаниями.
Праздничный концерт, в котором приняли участие различные коллективы, был принят Даугавпилчанами на ура. Зрители с удовольствием приплясывали под задорные песни исполнителей.
Проходили на площади в этот день и традиционные бои подушками, в которых с удовольствием принимали участие дети, бросание снежков, перетягивание каната, конкурс силачей, а также никак не поддававшийся смельчакам столб в призами на верху. Покорить его пытались и стар, и млад, но подняться по столбу на самый его верх оказалось очень не просто.
Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы.
Проходили на площади в этот день и традиционные бои подушками, в которых с удовольствием принимали участие дети, бросание снежков, перетягивание каната, конкурс силачей, а также никак не поддававшийся смельчакам столб в призами на верху. Покорить его пытались и стар, и млад, но подняться по столбу на самый его верх оказалось очень не просто.
Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы.
Поведайте лучше своим детям о тех, кто сжигал трупы людей в концлагерях.
О рейдах команды Арайса по Белоруссии и убитых и сожжённых заживо селянах.
Дети должны знать и помнить "героев" Латвии.
Думай лучше как твоих детей учат по пособиям типа "как карлис стал карлиной"! Как им гей-парады в Риге устраивают.
Поведайте лучше своим детям о тех, кто сжигал трупы людей в концлагерях.
О рейдах команды Арайса по Белоруссии и убитых и сожжённых заживо селянах.
Дети должны знать и помнить "героев" Латвии.