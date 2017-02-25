Накануне Международного женского дня 7 марта в 16.00 в секторе периодики Латгальской Центральной библиотеки откроется выставка вышитых картин Татьяны Тукане «Радость женщины».

Вышивка крестом, несомненно, один из самых популярных видов вышивки. Умение вышивать вносит оригинальность и нотку романтики в интерьер, а также позволяет проявить фантазию и дает возможность создать оригинальные подарки своим любимым.

В секторе периодики Латгальской Центральной библиотеки свои вышитые картины уже представляли люди разного поколения и профессий. На этот раз автором работ является сотрудник отдела автоматизации Латгальской Центральной библиотеки – Татьяна Тукане. В библиотеке Татьяна работает уже 5 лет. Вместе с мужем Дайлисом воспитывает двух детей. Вышиванием занимается 10 лет, в основном обращаясь к близкой своему сердцу семейной тематике. Своей первой персональной выставкой Татьяна показывает, что семья является одним из важнейших условий женского счастья.

Выставка вышитых картин «Радость женщины» доступна в секторе периодики с 1 по 14 марта.