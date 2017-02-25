С 24 по 26 февраля в краях Акнисте, Илуксте и Даугавпилса пройдут общие учения пограничников и Национальных вооруженных сил, сообщает Государственная погранслужба.

Цель учений – проверить вовлечение отряда НВС в кризисной ситуации для поддержки Государственных пограничников, а так же усовершенствовать взаимное сотрудничество между управлением Даугавпилсской Государственной погранслужбы, 3-ей бригады 34-ого Артиллерийского батальона Национальной гвардии и 56-ого Пешего батальона.



В рамках учения будет создано много общих постов пограничников с национальной гвардией, в том числе, на дороге Р75 «Силини-Акнисте-граница Литвы» и на автодороге V697 «Маринова-Рауда-граница Литвы». На этих дорогах возможны небольшие ограничения, так как будет проходить эмиграционный контроль – проверка документов у персон и на транспортное средство, как у тех, кто уезжает, так и у тех, кто решил въехать.