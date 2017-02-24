К следующему учебному году будут реорганизованы семь и закрыта по крайней мере одна школа, сообщили в Министерстве образования и науки (МОН). Министерство в целом получило заявления от девяти самоуправлений с просьбой согласовать реорганизацию, закрытие или открытие 12 образовательных учреждений. В МОН пока согласованы не все решения самоуправлений.

Пока самые большие изменения ожидаются в Гулбенском крае, где планируется реорганизовать четыре учреждения образования. Реорганизация предстоит также в Ливанском крае Латгалии.



Решения о реорганизации, закрытии или учреждении школ принимают самоуправления, которые подают их на согласование в МОН. При рассмотрении заявлений учитывается целый ряд критериев - качество работы школы, успеваемость учащихся, доступность образования как можно ближе к месту жительства детей, вопросы финансирования и др. факторы.