2 марта в 15.30 Даугавпилсском Дворце культуры откроется фотовыставка, посвященная природе и животному миру Командорских островов. Посетители смогут увидеть красоту Дальневосточного края глазами четырёх российских авторов.

Шиенок Александр - кандидат биологических наук, научный сотрудник Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник ФГБУ «Государственный заповедник «Командорский».

Попал на Командорские острова впервые как студент-практикант в составе научной группы МГУ, занимающейся многолетним мониторингом медновской (по имени одного из островов) популяции песца, занесённого в Красные книги мира и России. Изучает наземных млекопитающих Командорских островов, проводил также и орнитологические исследования.

Рыбаков Иван - географ, картограф, специалист по компьютерным базам данных. В 2015-2017 годах – научный сотрудник ФГБУ «Государственный заповедник «Командорский».

Проектировал и составлял карты животного и растительного мира Командорских остовов, собирал полевые данные вместе с коллегами. Внедрил в исследовательскую работу заповедника методы беспилотной аэрофотосъёмки, которые позволили учёным увидеть знакомые природные явления с нового ракурса.

Мироненко Елена - аспирант кафедры общей экологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Основатель эколого-просветительской компании «Тайга».

На островах оказалась в 2015 году благодаря магистерской практике в заповеднике «Командорский». Разрабатывала программу по утилизации опасных отходов на острове Беринга, а также проектировала раздельный сбор отходов в единственном населённом пункте архипелага – селе Никольском.

Михантьев Евгений - аспирант Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН.

Физик по образованию, натуралист и фотограф-любитель в душе. На остров Медный Командорского архипелага попал летом 2015 года в качестве волонтёра экспедиции по изучению песцов, которую организовал заповедник «Командорский».

Выставка состоится благодаря сотрудничеству Генерального консульства Российской Федерации с Даугавпилсской народной фотостудией "Эзерземе-Ф".