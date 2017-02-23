Закон обязывает самоуправления ежемесячно публиковать данные о получаемых работниками зарплатах. Доходы, прямо скажем, не сравнить с государственными предприятиями, где чиновники могут поставить себе по 10 и более тысяч евро в месяц, однако, на фоне среднелатгальской зарплаты в 400 евро тоже смотрятся весьма неплохо.
Итак, во сколько денег обходится жителям городу депутаты и чиновники думы?
Зарплаты депутатов, которые участвуют 4 раза в месяц в заседании комиссий и заседании думы, в большинстве своем, небольшие. Но и работают они всего пару часов в неделю. Так, в декабре за участие в думских заседаниях депутаты получили от 159 до 301 евро. Зарплата вице-мэра Яниса Дукшинского в декабре составила 1396 евро на руки. Янис Лачплесис как депутат, мэр и член комиссии по городскому строительству положил в кошелек 1488 евро, Петерис Дзалбе в качестве вице-мэра, депутата и члена трех комиссий с учетом отпускных в декабре заработал 2381 евро.
Большинство сотрудников городской думы на руки получают более 1000 евро. Выборочно цифры выглядят следующим образом (зарплата указана по официальным ведомостям за декабрь):
Зарплаты депутатов, которые участвуют 4 раза в месяц в заседании комиссий и заседании думы, в большинстве своем, небольшие. Но и работают они всего пару часов в неделю. Так, в декабре за участие в думских заседаниях депутаты получили от 159 до 301 евро. Зарплата вице-мэра Яниса Дукшинского в декабре составила 1396 евро на руки. Янис Лачплесис как депутат, мэр и член комиссии по городскому строительству положил в кошелек 1488 евро, Петерис Дзалбе в качестве вице-мэра, депутата и члена трех комиссий с учетом отпускных в декабре заработал 2381 евро.
Большинство сотрудников городской думы на руки получают более 1000 евро. Выборочно цифры выглядят следующим образом (зарплата указана по официальным ведомостям за декабрь):
- исполнительный директор - 1613 евро
- глава юридического департамента - 1523 евро,
- руководитель отдела по администрированию налога на недвижимость - 1407 евро,
- руководитель финансового отдела - 1189 евро,
- руководитель отдела развития - 1124 евро,
- руководитель отдела централизованных закупок - 1021 евро,
- управляющая делами думы - 1031 евро
Всего в зарплатном списке только одной думы числится 171 человек, хотя некоторые фамилии в списке почему-то не фигурируют. А еще в нагрузке на городской бюджет 20 структурных подразделений, управлений, музеев, культурных и спортивных обществ, различных организаций. И 11 дочерних предприятий.
Можно себе представитель общее количество расходов, которое несет на себе бюджет. Кстати, в информационном сообщении о бюджете 2017 года отмечено, что под влиянием сложной экономической ситуации предприятия, находящиеся в городе, вынуждены были сократить свои обороты. При этом, расходы на управление (в этой категории находятся и зарплаты сотрудников) выросли в бюджете 2017 года на 12 процентов и достигли 6 миллионов евро.
В 2015 году, для сравнения, они составляли чуть более 3 миллионов евро. 4,1 миллион евро в бюджете этого года предусмотрены непосредственно на работу администрации самоуправления, на обеспечение работы депутатов и комиссий, маркетинговые мероприятия.
Если смотреть только на январь месяц, то общая зарплата депутатов, приминающих решения на комитетах и заседаниях думы за один месяц облегчила городской бюджет на 3 641 евро, а еще в 659 тысяч евро обошлась зарплата остальным работникам учреждений и организаций самоуправления. В этой сумме не учтены компенсации, пособия, надбавки и прочие расходы, связанные с вознаграждениями персонала самоуправления.
В Даугавпилсе, по состоянию на сентябрь 2016 года были зарегистрированы 4293 налогоплательщика - юридических лица. Количество работающих в городе составляет примерно 25 тысяч человек. Судя по всему, городской бюджет выступает источником доходов для весомой доли от общего количества. Правда, никакой добавленной стоимости самоуправление, в отличие от бизнеса, не производит.
Вообще, уже необходимы кризисные менеджеры
Посмотрие что получает блондинка Sabīne чемпион в думе - , Или ещё один чиновник супер - чемпион Дауг - пилсa - Barševskis ( ДУ) свыше 00 000.00 доход в год , товарищи пенсионеры.
Похоже образование обошло всех....
Jaņčuks , Jānītis , Pīteritis это цвя точки.
«Правильно ли отвечать добром на зло?». На что он ответил: «Добром нужно отвечать на добро, а на зло нужно отвечать справедливостью». (Конфуций)
За достаток у всех - «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» !!!!
О размерах "доходов" от теневых схем мы можем лишь догадываться.
Не пойдёшь голосовать, будешь получать как за 5 часов.
Голосуй и сделай правильный выбор!