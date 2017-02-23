Учитывая повреждения, которые возникли из-за погодных условий, автодорога Науенского самоуправления Будишки-Жидино стала не проездной и закрывается. В связи с этим маршрут Даугавпилс-Липинишки будет ехать по автодороге А6.

С 31 марта 2017 года автобус по маршруту Нр. 6178 Даугавпилс-Липинишки, который выезжает с автостанции Даугавпилса в 17:25 и из Липинишек в 6:50, будет ехать по автодороге А6 Рига-Даугавпилс-Краслава-граница Белоруссии. Если дорога улучшится, то маршрут общественного транспорта можно будет восстановить быстрее.