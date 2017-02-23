В рамках подготовки к 100-летию Латвии в этом году в Даугавпилсе будет организован Форум народов. Пройдет он 6 мая. Как сообщается, форум посвящен 100-летию Латгальского конгресса.

Финансово форум поддержит Министерство культуры. Желание участвовать в форуме выразил президент Латвии Раймонд Вейонис.

В рамках форума в городе пройдут чтения, концерт в Доме Единства, праздник белой скатерти на площади Виенибас, во время которого можно будет попробовать различные национальные блюда.

Кроме того, Даугавпилс присоединится ко вселатвийской акции посадки дубов. Участники мероприятия посадят 100 дубов на Слободке в Даугавпилсе. Завершится форум представлением в Даугавпилсском театре.