Со вчерашнего вечера Даугавпилс и его окрестности заметало снегом. Улицы и тротуары во время снегопада оставались нечищеными. Как водится в таких случаях, Управление коммунального хозяйства говорит о начале работы в усиленном режиме: техника вся работает, люди - тоже. Насколько наши ответственные службы справились со своей задачей, мы можем наблюдать выйдя на улицу. Но в помощь им была и плюсовая температура.

По прогнозу синоптиков, сегодня на территории страны ожидаются осадки. Дороги будут скользкими. Южный и юго-западный, а также западный и западно-северный ветер будет дуть со скоротью 15-18 м.с., а на побережье - до 20 м.с. В Даугавпилсе ожидаются дожди, температура воздуха днем +3 градуса. Ветер западный со скоростью до 5 м.с.