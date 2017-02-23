В Даугавпилсском крае в Вецсалиенской волости задержана группа лиц, которые выращивали в специально оборудованных помещениях марихуану. Операцию по задержанию 14 февраля провели сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями Бюро уголовной полиции Латгальского региона.

В помещениях, где выращивали марихуану, обнаружили специальные нагревательные лампы, вентиляторы, воздушные компрессоры и лампы. Также изъято 187 растений марихуаны.



Известно, что подозреваемые 1988 и 1991 г.р. ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка. В рамках расследования назначена экспертиза.