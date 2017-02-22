Стало известно, какая российская звезда выступит в этом году на празднике города. В этот раз Даугавпилс посетит рок-группа из Владивостока "Мумий тролль". Договор с коллективом уже подписан. Праздничный концерт состоится по традиции на площади Виенибас.

Этим летом Дни города начнутся сразу после выборов в самоуправления - 5 июня. Продлятся праздничные мероприятия до 11 июня. Подробный план мероприятия будет готов примерно через полтора-два месяца. Но уже сейчас понятно, что программа будет разнообразной: от культурных мероприятий и концертов до развлечений для детей и молодежи.