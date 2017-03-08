Сегодня в Даугавпилсе снова состоится ставший уже традиционным хоккейный матч между женскими командами в Международный женский день. Мероприятие так полюбилось участницам и их верным болельщикам, что из года в год веселая игра собирает в Ледовом дворце местную публику и приезжих гостей.

В этом году планируется провести турнир между 4 командами. Одна из них прибудет из Литвы, в остальных командах соберутся преимущественно даугавпилчанки. До этого начинающие хоккеистки посетили несколько тренировок.

Но главный матч состоится, конечно же, сегодня - в праздник 8 марта в 18.00.