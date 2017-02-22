В этом году в Даугавпилсе снова состоится ставший уже традиционным хоккейный матч между женскими командами в Международный женский день. Мероприятие так полюбилось участницам и их верным болельщикам, что из года в год веселая игра собирает в Ледовом дворце местную публику и приезжих гостей.

В этом году планируется провести турнир между 4 командами. Одна из них прибудет из Литвы, в остальных командах соберутся преимущественно даугавпилчанки. Чтобы принять участие в праздничном матче, достаточно позвонить по телефону и записаться (тел.: 26872818). Об экипировке и клюшках беспокоиться не стоит, их предоставят организаторы.

Так как по традиции принять участие в матче может любая представительница прекрасного пола, а они далеко не всегда имеют спортивный опыт, перед главной игрой будущие звезды льда проходят подготовку. Первая встреча намечена на 26 февраля (в 21:15). Ну а главный матч состоится, конечно же, в праздник 8 марта.