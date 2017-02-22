Латвийская федерация футбола (ЛФФ) выпустила документальный фильм «Судьи», рассказывающий о работе женской бригады рефери, имеющей категорию ФИФА.

Это единственная женская бригада с такой категорией в Латвии. Состав бригады: Виола Раудзиня, Диана Ванага, а также даугавпилчанка Елена Ермолаева.

Е. Ермолаева - старший инспектор таможни, а по образованию - химик инженер-технолог. В школьные годы Елена активно занималась триатлоном. Но однажды ответственный за подготовку судей Андрей Сипайло предложил попробовать посудить. Дебют Елены как судьи состоялся во время юношеской игры. С категорией ФИФА Е. Ермолаева работает уже не первый год. Судила первую лигу, вторую лигу Латгальского региона, первую и высшую женские лиги и другие соревнования.