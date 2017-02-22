В рамках реконструкции улицы 18.Новембра на пересечении с улицей Лиепаяс был ликвидирован пешеходный переход, к которому горожане привыкли за долгие годы его существования.





Чтобы решить вопрос с возвратом "зебры" на прежнее место, жители района неоднократно обращались не только в Думу напрямую, но и в местные СМИ.



Ситуация, вероятно, достигла максимального накала. На последнем заседании Транспортной комиссии было принято решение установить на перекрестке улиц 18 Новембра и Лиепаяс светофор для пешеходов со специальной кнопкой, так сказать, "по требованию".



В отсутствии пешеходов для автоводителей будет гореть зеленый свет светофора.



Пешеходная полоса будет оборудована с правой стороны перекрестка (между домами 173 и 168). Ввиду того, что район достаточно густо населен, а рядом находится главный офис предприятия ПЖКХ, люди по привычке пересекают проезжую часть ул.18 Новембра в запрещенном месте, ставя под угрозу не только свои жизни, но и жизни автоводителей.Чтобы решить вопрос с возвратом "зебры" на прежнее место, жители района неоднократно обращались не только в Думу напрямую, но и в местные СМИ. Последнее письмо с просьбой обратить внимание на этот перекресток пришло в редакцию портала Nasha.lv не далее как две недели назад. Житель города сетовал на то, что вопреки заверениям руководства города, с 31 января на перекрестке дежурит экипаж полиции на нетрафарированной машине, который отлавливает пешеходов и выписывает им предупреждения за первое нарушение (переход дороги в неположенном месте), а во второй раз — уже штраф.Ситуация, вероятно, достигла максимального накала. На последнем заседании Транспортной комиссии было принято решение установить на перекрестке улиц 18 Новембра и Лиепаяс светофор для пешеходов со специальной кнопкой, так сказать, "по требованию".В отсутствии пешеходов для автоводителей будет гореть зеленый свет светофора.Пешеходная полоса будет оборудована с правой стороны перекрестка (между домами 173 и 168).