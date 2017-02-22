На этой неделе первый циклон принес в Латвию длительные осадки, сейчас приближается второй, а в ночь на пятницу в страну придет третий циклон, сообщает "Global Forecast System".

Циклон со среды принесет осадки: временами будет идти снег или лить дождь. Обещают также порывистый ветер.



В четверг и пятницу зона осадков циклона из Великобритании затронет южную часть Латвии - ожидаются снегопады. Больше всего снега будет, согласно прогнозу, в Даугавпилсе и в окрестностях Краславы.



Температура воздуха днем будет плюсовая, ночью - небольшой минус. В свою очередь в последние дни февраля и первые дни марта температура воздуха поднимется до +8 градусов.