7 и 8 апреля сборная Латвии в рамках турнира Euro Hockey Challenge дважды сыграет против Белоруссии.

ФХЛ надеется, что игры получат отзыв у хоккейных энтузиастов Даугавпилса и региона.



Всего перед чемпионатом мира у сборной Латвии, которую возглавил канадец Боб Хартли, запланировано провести 10 контрольных матчей: по две игры со сборными Швеции, Беларуси, Франции, Германии и олимпийской сборной России.



Чемпионат мира начнется 6 мая в Германии и во Франции. Сборная Латвии в групповом турнире сыграет с командами России, США, Швеции, Италии, Словакии и Дании.