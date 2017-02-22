До конца марта Даугавпилсское самоуправление хочет приобрести 4 велосипеда. Выбрать предполагается самое выгодное предложение. Предусмотренная общая цена договора составляет 1800 евро. Конкурс на закупки на такие маленькие суммы проводить по закону не обязательно.

Техническая спецификация, приложенная к документу о намерении закупки, подробнейшим образом описывает, что именно за велосипеды это должны быть: вплоть до того, какие у "железных коней" должны быть педали, руль и сиденье, а также цвет (черный), но спицы - серебристые. Приобрести велосипеды для полицейских планируется до 31 марта.