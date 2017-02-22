До конца марта Даугавпилсское самоуправление хочет приобрести 4 велосипеда. Выбрать предполагается самое выгодное предложение. Предусмотренная общая цена договора составляет 1800 евро. Конкурс на закупки на такие маленькие суммы проводить по закону не обязательно.
Техническая спецификация, приложенная к документу о намерении закупки, подробнейшим образом описывает, что именно за велосипеды это должны быть: вплоть до того, какие у "железных коней" должны быть педали, руль и сиденье, а также цвет (черный), но спицы - серебристые. Приобрести велосипеды для полицейских планируется до 31 марта.
Почему Латвийское правительство следует вербованию Евросоюза, к чему вы ведёте страну?
Вы, все забываете к чему привело нас вступление в Евросоюз и в НАТО и всё что творилось тут с момента основания страны!
Начну с Латвии, а не с Евролатвии.
Как известно по историческим сведениям и исследованиям, такая страна(скорее территория) основалась на разных культурах и сообществах и была подчиненна преобразованию и переформированию прежних наций(латгальцы, курши, ливонцы и т.д.) из-за новых требований политики и ради нынешней демократии и разумеется ради основания высшей нации потребления, в нашем случае Европы.
Всё это высказывалась в договорах, пактах, союзах и альянсах после Второй мировой войны, где Нацистская Германия была переформирована и вся Европа в том числе, по данным договорам была отдана на рассмотрение странам победителям Великобритании и Франции, в данном случае основываясь на тех же договорах такие страны как Литва, Латвия и Эстония, подписали договоры о совместном сотрудничестве с союзом СССР (так же как остальные державы, республики и монархии теперешнего Евросоюза), ради восстановления Балтии после массовых бедствий, так как последствие Второй мировой войны привело бы страны к хаосу, разрушеннию и к массовым бедствиям, так как данное согласие Нацистской Германии в сторону о процветании данных республик была разрушенна и такие страны как Франция и Великобритания не были в состоянии вести данные страны в процветание и благополучие.
Тем самым, я могу смело заявить сотрудничество того времени (с 45 по 90 года) нас вело к процветанию. Латвия, Литва и Эстония занимались всем от машиного и технологического производства, до производства робототехники.
Теперь о Евролатвии.
Начиная с 1991 года началось слепое время для всех стран бывших СССР и надеждой было, разумеется продолжение и усовершенствования данных технологий вступая в научные союзы с другими странами(не один союз не был подписан), так как в следствии пропаганды Евросоюза и Соединёных штат, при создании такой технологии как "телевизор" и "персональная комната", такая технология поддавалась страху и критики со стороны Евросоюза и Соединёных штат как Новая книга, книга манипуляции, книга вербования(всё что мы привыкли видеть в наше время, но более в благоприятном цвете), но за последнии 26 лет всё что можно было видеть в данных 3 странах, вербование, насилие и унижение в основном кто отрицал правление Евросоюза и правление Соединённых штат( вы знаете что это как минимум процесс насчёт хищения, истребления и деградации данных стран, так как это является насильным вербованием на лет 10 с миромов судом во главе).
Я помню когда Латвия, вступила в НАТО и Евросоюз, 2003 и 2004 год.
Интересно, у правительства лежат в архивах данные по умершим в период времени с 2004 по 2016 год молодёжа и в том числе юношей от 10 до 25 лет , В ТО ВРЕМЯ СОЗДАВАЛИСЬ КАБАНОИДЫ, ПО НАШЕМУ МИКСЫ И СПАЙСЫ, с 2004 или раннее по 2010 года пошла волна токсикомании, с 2000 годов и по наше время ходит волна готизма среди той же молодёжы.
И всё это вербование это со стороны Евросоюза и Соединёных штат, что тащат нас в новый мир, для них мы только потребители их продукции и их наследия, мы потребляем их культур, их ценности, забыв о своём наследии !!! Обращаясь к Латвии хочу сказать мы потеряли все наследия подаренные нам прошлым. Латами, пруссами, эстонцами поляками, литовцами, куршами, латгальцыми, русскими, немцами и многими другими цивилизациями, нациями, где создавалась культура и наследие той Латвийской республики что восстанавливал Советский союз, дав нам шанс на самостоятельное будущее и развитие и теперь это всё уничтожается ради амереканщины и европейщены.
Теперь, после всего выше сказаного, можно сказать, что всего чего добивалась Латвия в течении этих десяти лет она добилась, теперь остаётся надеется что Латвия не подпишет контракт о задуманном плане Гитлера о выстроенние Гидры в Рижском заливе (из-за замерзания проект был аннулирован)!