Выставки автомобилей традиционно пользуются огромной популярностью. Однако, в Латгалии подобные выставки не проводились более десятка лет. В течение двух дней, с 17 по 18 марта, у жителей Даугавпилса и гостей города будет уникальная возможность посетить новую для региона выставку - Auto izstāde 2017.

Вниманию гостей — самые яркие представители мирового автопрома. У посетителей выставки будет возможность не только воочую познакомиться с предложениями автосалонов, посидеть за рулем представленных автомобилей, но и совершить тест-драйвы на приглянувшихся авто. Для тех, кто планирует поменять автомобиль - автосалоны предложат максимально выгодные цены для разных марок автомобилей с различной комплектацией.



На выставке латвийские автосалоны представят новинки следующих марок автомобилей:





Hyundai

Mitsubishi



Toyota



Peugeot



Kia



Opel



Nissan



Dacia



Renault



Volkswagen



Iveco

