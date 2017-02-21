В начальной школе Ницгале — 18 детей, уроки проходят в объединенных классах. Желание дать своему ребенку по возможности лучшее образование побуждает местных жителей отправлять его в другую школу — в Ерсикскую начальную школу в 18 км от Ницгале. Потому существует опасение, что Ницгальскую школу в скором времени закроют, сообщает Латгальское региональное телевидение.

Число учащихся в Ницгальской начальной школе сократилось очень быстро. В этом году здесь только 18 детей. Здание школы недавно было отремонтировано. Однако существуют опасения, что



в ближайшее время школу закроют, потому что родители все чаще отправляют детей в Ерсикскую начальную школу в Ливанском крае.

«Если выбирали б Калупскую школу, то сказала бы «спасибо», но если выбирают Ерсикскую школу — такого сказать не могу, потому в год эта школа стоит 1141 евро за одного школьника», — объяснила председатель думы Даугавпилсского края Янина Ялинска.



На собрании жителей присутствующие родители разделились — многие считают, что нельзя допустить закрытия школы в Ницгале. В свою очередь, другие убеждены, что главное не сохранение школ, а качество получаемого образования.



«Мое отношение таково, что школу нужно сохранить обязательно. Я сама бывшая учительница. Моя дочка здесь училась, и мы были всегда довольны этой школой», — рассказала жительница Ницгале Светлана.



«Ну, зачем школу держать? Там 12 детей до шестого класса и шесть учителей. Каждому учителю по два ребенка», — высказала противоположное мнение Антонина.



В Ерсикской школе в этом учебном году учатся почти двадцать учеников из Ницгале.



Школьники из Ницгале отправляются в Ерсику, потому что это сравнительно недалеко. Еще одна из главных причин — дети здесь не учатся в объединенных классах.



Пока что неизвестно, сможет ли Ницгальская начальная школа продолжить работу и в следующем учебном году. С одной стороны, при закрытии школы пропадает центр края, и число жителей края снижается. С другой стороны, сохранив школу, нужно было бы заботиться о повышении качества начального образования.