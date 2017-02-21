Согласно прогнозу синоптиков, сегодня во многих местах ожидаются осадки: мокрый снег и дождь. Однако с понижением температуры влага может замерзнуть, и на дорогах образуется лёд. Завтра ожидается сильное обледенение как на дорогах, так и на тротуарах.

Предприятие “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” планирует заняться обработкой улиц в усиленном режиме: тротуары и места остановок общественного транспорта обработают смесью соли и песка, а проезжую часть - солью.