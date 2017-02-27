Funny Land Centrs - это самый большой центр развлечений в Латгалии, площадью 250м2.

Funny Land Centrs - это место для празднования незабываемого детского дня рождения, праздников или выпускных.

Funny Land Centrs - это место, куда можно по предварительной записи привести ребёнка и отдать под временный присмотр нашего персонала.



В 300 метрах автобусная и трамвайная остановка.



К Вашим услугам:



- Уникальный надувной аттракцион - замок, площадью 120м2. Это поистине грандиозный аттракцион.

- Очень просторный банкетный зал, площадью 90м2, способный вместить комфортно 25 человек, с зонами для детей и родителей.

- Просторная раздевалка на 25 человек.

- Детский уголок с играми.

- Детский мягкий уголок.

- Кухня, чайник, холодильник, микроволновая печь, питьевой кулер, посуда.

- Настоящая детская сцена!

- Цветомузыка + 2 микрофона + караоке + музыкальная система Sony.

- Просторный туалет на 4 кабинки.

- Всегда приветливый персонал!



Чтобы зарезервировать 1 часовое посещение центра, надо позвонить по телефону 24 206 206.



- Входной билет для ребёнка 4 евро.

- Вход родителям - БЕСПЛАТНО

- Чай/кофе - БЕСПЛАТНО

- Питьевая вода - БЕСПЛАТНО

- Wi-Fi - БЕСПЛАТНО

- Зарядки для телефонов - БЕСПЛАТНО

- Для посещения центра детям требуется сменная обувь. Родителям предлагаются бесплатно бахилы.



Чтобы зарезервировать 3 часовой детский банкет, надо позвонить по телефону 28 28 61 68.



- для банкета предоставляется полностью весь центр площадью 250м2.

- ведущая праздника - БЕСПЛАТНО.

- сервировка стола - БЕСПЛАТНО.

- без скрытых платежей, без аванса.

- каждому имениннику Funny Land Centrs дарит подарочную карту на 15 евро, которая годна для использования в Funny Centr, Funny Dacha или Funny Atrakcijas.



Помните, счастливые дети - счастливые родители!



Просьба делать резервацию заранее.



Вся подробная информация и график работы на сайте 28 28 61 68. Funny Land Centrs находится на ул. Дзирнаву 20, Гайке, буквально в 1-2 минутах от центра города, удобный асфальтированный подъезд, всегда свободная парковка на 20 машин.В 300 метрах автобусная и трамвайная остановка.- Уникальный надувной аттракцион - замок, площадью 120м2. Это поистине грандиозный аттракцион.- Очень просторный банкетный зал, площадью 90м2, способный вместить комфортно 25 человек, с зонами для детей и родителей.- Просторная раздевалка на 25 человек.- Детский уголок с играми.- Детский мягкий уголок.- Кухня, чайник, холодильник, микроволновая печь, питьевой кулер, посуда.- Настоящая детская сцена!- Цветомузыка + 2 микрофона + караоке + музыкальная система Sony.- Просторный туалет на 4 кабинки.- Всегда приветливый персонал!Чтобы зарезервировать 1 часовое посещение центра, надо позвонить по телефону- Входной билет для ребёнка 4 евро.- Вход родителям - БЕСПЛАТНО- Чай/кофе - БЕСПЛАТНО- Питьевая вода - БЕСПЛАТНО- Wi-Fi - БЕСПЛАТНО- Зарядки для телефонов - БЕСПЛАТНО- Для посещения центра детям требуется сменная обувь. Родителям предлагаются бесплатно бахилы.Чтобы зарезервировать 3 часовой детский банкет, надо позвонить по телефону- для банкета предоставляется полностью весь центр площадью 250м2.- ведущая праздника - БЕСПЛАТНО.- сервировка стола - БЕСПЛАТНО.- без скрытых платежей, без аванса.- каждому имениннику Funny Land Centrs дарит подарочную карту на 15 евро, которая годна для использования в Funny Centr, Funny Dacha или Funny Atrakcijas.Просьба делать резервацию заранее.Вся подробная информация и график работы на сайте www.funnyland.lv или по телефону