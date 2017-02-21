Государственное бюро по контролю за строительными работами обнаружило ряд нарушений на строительных объектах Даугавпилса. К сожалению, зачастую "проблемными" объектами являются городские средние школы или садики.

В обязанности Бюро входит проверка строительства или ремонта общественных зданий по всей стране. Качество проводимых работ может либо оцениваться как хорошее, когда на объекте не выявлено нарушений, либо - посредственное, в случае, если обнаружены нарушения, требующие устранения, но не столь существенные, чтобы останавливать строительные работы. В самом крайнем случае, когда констатированы критические ошибки или нарушения, строительные работы могут быть приостановлены.



Именно последнее решение о приостановке строительных работ Бюро вынесло, проводя в ноябре прошлого года - январе этого года инспекцию на объекте по реновации Даугавпилсской польской гимназии на ул. Марияс, 10. Строительные работы на объекте ведет фирма Modus būve, авторский надзор осуществляет Komunālprojekts. Заказчиком является Даугавпилсская дума. В отношении этого объекта было вынесено решение о недопустимости продолжения строительных работ.



Еще на трех объектах Даугавпилса были констатированы различные нарушения, хотя работы на них приостановлены не были. Это объект по перестройке блока столовой в 3-й средней школе, которую проводит фирма BORG. Заказчиком является Управление образование Даугавпилсской думы.



Кроме того, нарушения выявлены в ходе строительных работ по реконструкции и повышению теплоэффективности здания 26 дошкольного учебного заведения на ул.Шаура, 20. Строительные работы ведет фирма Šafrans, заказчик - Даугавпилсская городская дума. Нарушения констатированы также при перестройке Торгового павильона на Циетокшня, 60., где работы ведет фирма Ditton Nams. Он же является заказчиком.



Отметим также, что, согласно информации Бюро, в Даугавпилсе было обследовано несколько десятков уже построенных общественных зданий. На трех из них запрещена эксплуатация, частично или полностью, поскольку они представляют собой опасность для посетителей. Это Даугавпилсская городская гимназия (Циетокшня, 33), где запрещена эксплуатация кабинета 24 на втором этаже (спортивный зал) до устранения выявленных нарушений. Запрещена эксплуатация Учебного корпуса на ул. Института 1/3, а также Учебного корпуса по ул. Саулес 1/3.



Менее значительные дефекты и нарушения выявлены еще в 9 общественных зданий города. Это здание архива в Крепости на ул. Команданта , 9; учебный корпус Даугавпилсского университета на ул. Парадес, 1; здание детского сада Nr.14 на ул.Виенибас, 36; Торговый центр на ул. Ригас, 9 и другие.



Согласно статистическим данным Государственного бюро по контролю за строительными работами Латгалия лидирует среди латвийских регионов по количеству зданий с дефектами или в критическом состоянии. А Даугавпилс, если можно так выразиться, является местом сосредоточения подобных объектов.