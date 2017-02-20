На минувшей неделе на портале nasha.lv мы провели опрос на тему: "Стоит ли нашим школьникам получать высшее образование?". Результаты его оказались несколько неожиданные. Если еще лет 15-20 назад большинство выпускников школ по настоянию родителей активно штурмовали ВУЗы, то сейчас отношение к высшему образованию и необходимости его получения в корне изменилось.

51% опрошенных читателей нашего портала считает, что школьникам нет смысла идти учиться дальше после окончания школы, т.к. все равно им придется уехать в поисках работы за границу, а там, как известно, высшее образование, полученное в Латвии, не признают.

При этом 26% считает, что учиться дальше бесспорно нужно, потому что высшее образование дает шанс устроиться в жизни чуть лучше.



21% респондентов склоняется к тому, что профессию получить - это важно, но сделать это можно не обязательно в ВУЗе, отлично подойдет для этих целей и техникум или профшкола.



Еще 2% наших читателей придерживаются мнения, что в Латвии высшее образование стало некачественным, и лучше уезжать учиться за границу.