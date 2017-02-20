Профильные комитеты Европарламента планируют рассмотреть варианты расширения прав неграждан Латвии и Эстонии. Среди прочего негражданам могут предложить право голосовать на выборах.
Европарламентарии от Латвии хотят, чтобы Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую позволить негражданам Латвии получить право голоса хотя на выборах в Европарламент (!). Этот вопрос будет рассматриваться на трех комитетах.
Напомним, что в Даугавпилсе проживает около 8% неграждан от общего числа людей не имеющих гражданства в республиканских городах страны. В целом по Латвии больше всего неграждан проживает в Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Резекне, Риге, Валмиере и Вентспилсе. В краях живут 26% латвийских неграждан.
Несмотря на то, что инициативу продвигают совместно латвийские и эстонские парламентарии, представители Нацблока в Риге уже заявили, что резолюция о негражданах не является обязательной к исполнению. Поэтому даже если резулюция будет Европарламентом принята, ей еще предстоит преодолеть сопротивление на местном уровне. Наступят ли изменения в положении неграждан Латвии, покажет время.
Напомним, что в Даугавпилсе проживает около 8% неграждан от общего числа людей не имеющих гражданства в республиканских городах страны. В целом по Латвии больше всего неграждан проживает в Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Резекне, Риге, Валмиере и Вентспилсе. В краях живут 26% латвийских неграждан.
Несмотря на то, что инициативу продвигают совместно латвийские и эстонские парламентарии, представители Нацблока в Риге уже заявили, что резолюция о негражданах не является обязательной к исполнению. Поэтому даже если резулюция будет Европарламентом принята, ей еще предстоит преодолеть сопротивление на местном уровне. Наступят ли изменения в положении неграждан Латвии, покажет время.
Такого права не имели
С тобой мы раньше никогда.
Но, слава Богу, господа -
Теперь ты можешь сам решать
Какого латыша избрать!? :))
За 25 лет дохера вы себе счастья наголосовали ?
И все эти нац-уроды при власти - на вашей совести
А у нас совесть чистая - мы ей не пользуемся.
Нацики никогда не допустят неграждан,считай оккупантов по их определению к праву какого-либо голоса в этой недостране,а тем более к выборам во властные и управляющие органы.Это будет сразу концом их латышской латвии и их никчемной политики и экономики за эти 25 лет.
Нацики никогда не допустят неграждан,считай оккупантов по их определению к праву какого-либо голоса в этой недостране,а тем более к выборам во властные и управляющие органы.Это будет сразу концом их латышской латвии и их никчемной политики и экономики за эти 25 лет.
Судя по вашему отношению, вам так же не нравятся эти националистические ублюдки во власти.
Ну так сделайте выводы, на основании вашего же текста, натурализуйтесь и положите конец националистической идеи в Латвии.
Или что-то мешает? Может гордыня, а может брезгливость?
А жить в дерьме, ваша гордыня вам не мешает, а брезгливость, не мешает слыть человеком второго сорта?
Пока люди строят из себя жутко гордых и брезгливых целок, национальные недоноски в нашей стране, могут спать спокойно.
Улавливаете, о чём слог? )
А негражданину никаких вопросов и он идет веселый.
Барк,вас повесили на крючок,меня тоже.И это откровенно пишут те кто уже заявляю,что живут на временно окупированной територии.
Пишут люди без постоянного ника,скрывающие личность.
Может мне написать письмо в ПБ Латвии-пусть вздрючат и до выборов прикроют этот сайт-рупор хз какой партии.
Тут всем доволен только прыщавый 15летний подросток Каныгин
Судя по вашему отношению, вам так же не нравятся эти националистические ублюдки во власти.
Ну так сделайте выводы, на основании вашего же текста, натурализуйтесь и положите конец националистической идеи в Латвии.
Или что-то мешает? Может гордыня, а может брезгливость?
А жить в дерьме, ваша гордыня вам не мешает, а брезгливость, не мешает слыть человеком второго сорта?
Пока люди строят из себя жутко гордых и брезгливых целок, национальные недоноски в нашей стране, могут спать спокойно.
Улавливаете, о чём слог? )
Не гони! За первым столом суки опущенные не сидят. Нацикам западло корешаться со шнырями.
Ты по масти шнырь и как не перекрашивайся, шнырём и останешься.
Но это не снимает лично с вас и вам подобных ответственности, что в том числе благодаря "гордым с чистой совестью", национализм процветает в нашей стране, буйным цветом. Национализму в стране не чего противопоставить, ибо политики слишком брехливы и ищут своей корысти, а народ видите ли, жестоко обижен, - вот вам и почва, для факта националистической идеи.
Иметь чистую совесть и быть гордым человеком, это вовсе и не плохо, но даже в этом случаи, мозги всё же нужно включать. )
А негражданину никаких вопросов и он идет веселый.
Барк,вас повесили на крючок,меня тоже.И это откровенно пишут те кто уже заявляю,что живут на временно окупированной територии.
Пишут люди без постоянного ника,скрывающие личность.
Может мне написать письмо в ПБ Латвии-пусть вздрючат и до выборов прикроют этот сайт-рупор хз какой партии.
Тут всем доволен только прыщавый 15летний подросток Каныгин
Есть люди, которые искренне заблуждаются, есть такие, кто готов заблуждаться в чём угодно, лишь бы прикрыть свою не состоятельность, а есть и такие, кто видите ли уже всё за всех решили, ход истории предопределили и теперь они могут развешивать "крючки", - забейте.
А относительно ПБ, это вам решать, стучать на людей за их взгляды, которые отличаются ваших или нет.
Не гони! За первым столом суки опущенные не сидят. Нацикам западло корешаться со шнырями.
Ты по масти шнырь и как не перекрашивайся, шнырём и останешься.
Как у вас говорят, вы "попутали рамсы", терпила.
Таким-как вы, ни чего не намерен предлагать, вас давить надо хуже чем сук, ибо с виду вы люди, а внутри мразь-мразью, способная ради своих большевистских бреденей, уровнять всех в одно ярмо.
Куй вам батенька во все щели, кончилась ваша эра, когда прикрываясь большевистской идеей, вы пили людскую кровь. Долетело нет? )