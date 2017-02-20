На выходных в социальной сети Facebook появилось сообщение о том, что в Даугавпилсе в субботу утром повесился мужчина, вышедший на прогулку с собакой.



Автор сообщения написал следующее: "Не для всех, оказывается, субботнее утро является веселым. У меня под балконом сегодня, на суку повесился мужик. Пошел гулять с собакой, назад собака пошла одна. "



Полиция пока не подтвердила факта самоубийства в лесу в городской черте.



Напомним, что Латгалия является лидером по количеству суицидов в стране. На сведение счетов с жизнью людей толкают чаще всего личные проблемы и финансовое неблагополучие.