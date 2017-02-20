Завершился конкурс на закупку транспортных средств (легковых авто), объявленный Даугавпилсским ПЖКХ. По данным Бюро по надзору за закупками, победителем конкурса стала фирма "ARDEN TRADE". Всего на конкурс было подано 2 предложения.



Согласно опубликованной на странице Бюро информации, цена договора составит 21 350 евро. На эти средства планируется приобрести 3 автомашины.