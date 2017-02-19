В фойе Даугавпилсской краевой думы прошло открытие выставки о культурно – историческом наследии графа Платера – Зиберга.
Выставка создана в сотрудничестве с музеем рода Скринду и обществом «Lixten». На выставке можно посмотреть информацию и уникальные, исторические фотографии о жизни графа в волостных усадьбах Даугавпилсского края (Ваболе, Ликсна, Калупе, Ницгале). Уникальные фотографии пришли с архивов музея рода Скринду, Национального музея истории Латвии и музея Рундальского дворца. С этой выставкой и новооткрытыми шестью баннерами начато исследовательское действие у культурно–историческом наследии графа Платера–Зиберга в Даугавпилсском крае.
Музей и общество планирует и в дальнейшем выдать еще 6 баннеров о хозяйственном действии графов и способствование образования в уже упомянутых волостях. Весь февраль и март выставку можно посмотреть на первом этаже Даугавпилсской краевой думы. Эта странствующая выставка, которая будет предложена культурным и образовательным учреждениям Даугавпилсского края.
Музей и общество планирует и в дальнейшем выдать еще 6 баннеров о хозяйственном действии графов и способствование образования в уже упомянутых волостях. Весь февраль и март выставку можно посмотреть на первом этаже Даугавпилсской краевой думы. Эта странствующая выставка, которая будет предложена культурным и образовательным учреждениям Даугавпилсского края.
Пороли нещадно предков нынешних кунгов на скотном дворе, но оказалось, что пороть нужно было больше, дабы истребить воровской менталитет.
Пороли нещадно предков нынешних кунгов на скотном дворе, но оказалось, что пороть нужно было больше, дабы истребить воровской менталитет.
- أنا سليم. من أنت؟
- أنا سمير.
- ومن أنتِ؟
- أنا مريم.
- من هذا، يا مريم؟
- هذا أحمد.
- ومن هذا، يا أحمد؟
- هذه وداد.
- هل أنت فريد؟
- نعم، أنا فريد.
- هل أنت وداد؟
- أنا سليم. من أنت؟
- أنا سمير.
- ومن أنتِ؟
- أنا مريم.
- من هذا، يا مريم؟
- هذا أحمد.
- ومن هذا، يا أحمد؟
- هذه وداد.
- هل أنت فريد؟
- نعم، أنا فريد.
- هل أنت وداد؟
Пороли нещадно предков нынешних кунгов на скотном дворе, но оказалось, что пороть нужно было больше, дабы истребить воровской менталитет.