Одним из основных мероприятий на «Кубке Огрского края» по тяжелой атлетике, прошедшим 11 февраля, стали изменения в составе правления федерации. Пятью голосами «за» (3 «против», 1 «воздержался») президентом Латвийского объединения клубов тяжелой атлетики (LSKA) стал Виктор Щербатых.

В. Щербатых сменил многолетнего рулевого объединения Айвара Ритениека, у которого с прославленным олимпийцем и его тренером Эдуардом Андрушкевичем был многолетний конфликт. В. Щербатых с тренером даже основали отдельно Латвийскую федерацию тяжелой атлетики (LSF). Однако права на представительство Латвии на международной арене принадлежали LSKA.



На конгрессе произошло объединение единой федерации тяжелой атлетики Латвии. В состав нового правления вошли: Владислав Хамидуллин (Огре), Эдуард Андрушкевич (Вентспилс) и Игорь Очкуров (Даугавпилс). Одним из пунктов, которые федерация поставила перед собой на ближайшее время – приведения в порядок устава, которой не соответствует реалиям 21 века. Над документом будут работать в апреле на чемпионате Латвии, который состоится в Добеле.



В Огре же за пределами кабинетов, шла борьба на помосте. Кроме противостояний в индивидуальном зачете определялся командный зачет. В итоге первое место взяли штангисты Даугавпилса. Они на 6 очков обошли Огре. Даугавпилчане первенствовали в четырех весовых категориях, также в активе ребят 3 «серебра» и 2 «бронзы».



Результаты «Кубка Огрского края»

- 56 кг

1 - Никита Федорович (Даугавпилс) – 51 + 68 = 119 кг

2 – Влад Прокофьев (Лудза) – 53 + 65 = 118 кг



- 62 кг

1 - Элмар Коледа (Даугавпилс) – 103 + 125 = 228 кг

2 – Никита Васильев (Даугавпилс) – 78 + 96 = 174 кг



- 69 кг

3 – Максим Колесников (Даугавпилс) – 80 + 107 = 187 кг



- 77 кг

1 – Артур Василенок (Даугавпилс) – 120 + 155 = 275 кг

2 – Максим Зейля (Даугавпилс) – 89 + 115 = 204 кг

3 – Райвис Матвеев (Лудза) – 83+95 = 178 кг



- 94 кг

1 – Вадим Кожевников (Даугавпилс) – 137 + 190 = 327 кг

3 – Олег Ружа (Даугавпилс) – 112 + 130 = 242 кг



+ 105 кг

2 – Герман Брикезс (Даугавпилс) – 75 + 100 = 175 кг