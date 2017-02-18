17 февраля Даугавпилс посетили члены подкомиссии спорта Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.

Депутаты пояснили, что визит в Даугавпилс завершает поездку по городам Латгалии. До этого они побывали в Резекне и Прейли. Цель – своими глазами увидеть и оценить ситуацию по развитию спортивной инфраструктуры в регионе. Депутатов интересовала загруженность спортивных баз, финансирование различных видов спорта, вопросы образования и подготовки кадров. Депутаты считают, что необходимо приложить все усилия для развития спорта в регионах, чтобы в различных городах Латвии была возможность заниматься разными видами спорта и могли проходить соревнования высокого уровня.



После встречи в Думе представители Сейма побывали на различных спортивных объектах города.