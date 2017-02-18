Электронная система регулирования очереди Q-net, установленная в новом Центре обслуживания клиентов Социальной службы на ул.Лачплеша, 39, позволяет делать ежедневный мониторинг и анализировать статистику процесса обслуживания клиентов сотрудниками Центра.

Так, 14 февраля 2017 года, на второй день работы Центра, клиентам было выдано 200 талонов, а принято социальными работниками по этим талонам 170 человек. Оставшимся 30 клиентам было предложено записаться на прием в другой день. Но дополнительно к этим 170 клиентам 14 февраля были приняты без талонов те, кому социальные работники ранее назначили прийти на прием в этот день, таких было 19 человек. Таким образом, за день 14 февраля социальными работниками лично было принято 189 клиентов. Возможностью оставить в инфопункте Центра , не дожидаясь приема, заявления и чеки на компенсацию расходов на медикаменты воспользовались 25 человек. Помимо этого поступило 9 заявлений в электронном виде.



Общий итог 14.02 – 223 заявления за день



Кроме того, электронная система позволяет видеть среднее время ожидания клиентов в очереди и среднее время их обслуживания. 14 февраля среднее время ожидания составило 1 час 40 минут, а среднее время обслуживания одного клиента - 15 минут.