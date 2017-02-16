Дума города Даугавпилса объявила закупку на разработку строительного проекта и авторского надзора картодрома на ул. Блазмас,11.

Планируется, что новый картодром будет служить не только местом для занятий местных любителей данного вида спорта, но и для проведения соревнований. Например, на территории будет предусмотрена возможность организовывать соревнования по дрифту. Появятся на картодроме и зрительские трибуны на 400 мест.



Существующие трассы, согласно требованиям заказчика, по возможности, сохранят, но в целом параметры комплекса картинга увеличатся. Планируется также сохранить и восстановить судейское здание, оснастив его необходимыми инженерными коммуникациями.



Кроме того, на территории комплекса хотят обустроить места для временной торговли, служебных палаток, сцены, детских развлечений во время соревнований, место для размещения оперативного транспорта. Рядом будет также построена авто- и велостоянка.