15 февраля около 17.05 на ул. 18 Новембра в Даугавпилсе произошло ДТП. Мужчина 1961 г.р., управляя автомобилем марки CITROEN, наехал на двоих пешеходов, которые переходили улицу по пешеходному переходу: мужчину 1970 г.р. и женщину 1964 г.р.

Пострадавшие были доставлены в медучреждение, а после осмотра отпущены домой.