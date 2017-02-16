Каждый год есть пары, которые хотят пожениться 14 февраля, в День всех влюбленных или День св. Валентина. Как сообщает Даугавпилсский ЗАГС, в этом году в этот день брак в нашем городе заключили 3 пары.

Молодежь выбрала этот праздник для свадьбы из-за романтики и любви, которую связывают с этим днем.

Как рассказала руководитель ЗАГСа Хелена Солдатенок, есть много особенных дат, которые выбирают влюбленные. Например, на пятницу наметили торжество 10 пар, т.к. посчитали 17.02.17 знаковой датой. Остается лишь пожелать им счастья!