Даугавпилсский локомотиворемонтный завод (AS Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca) получил первый их трех локомотивов TEM2 (SM48), которые планируется отремонтировать по заказу польского предприятия PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o., говорится в сообщении завода бирже Nasdaq Riga.

Право на ремонт этих локомотивов завод получил в ходе конкурса. В январе 2017 года представители польской компании провели на предприятии аудит, чтобы убедиться в его технологических возможностях.



Это первый совместный проект с польским предприятием, но уже сейчас идут переговоры о дальнейшем сотрудничестве.



Даугавпилсский локомотиворемонтный завод из-за потери российского рынка столкнулся с резким уменьшением количества заказов и ищет сейчас новых клиентов из Европы.