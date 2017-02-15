22 февраля в 13.00 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее (ул.Ригас, 8) в сотрудничестве с Балтийской Гильдией мастеров авторской куклы состоится открытие выставки кукол, украшений и аксессуаров «Дамский рай».
Выставка «Дамский рай» предлагает зрителю окунуться в изысканный мир авторских кукол, украшений и аксессуаров, созданных художниками Балтийской Гильдии мастеров авторской куклы и их друзьями, работающими в других направлениях декоративно-прикладного искусства. Большинство авторов, принявших участие в выставке, являются художниками-профессионалами, что обеспечивает очень высокий художественный уровень выставки в целом.
Основу экспозиции составляют работы Виолетты Озун, мастера портретной куклы из Даугавпилса. Виолетта создает нежные и прекрасные женские образы ушедшего времени. Работает в жанре авторской куклы с 2000 года. Тему Прекрасной дамы поддержали художники Тамара Чудновская (Рига), Элита Шмединя (Рига), Алла Реброва (Рига) и другие авторы. Несколько неожиданных, винтажных работ создано в соавторстве Тамары Чудновой и ювелира А.Назаренко.
Анатолий Назаренко специально для выставкисоздал коллекцию современных ювелирных украшений из бронзы, эмалей, полудрагоценных камней и янтаря, используя характерные линии эпохи Модерн и средневековую тематику. Экспозицию удачно дополняют великолепные авторские шали Евгении Никольской.
Выставка будет работать до 23 апреля 2017 года.
Основу экспозиции составляют работы Виолетты Озун, мастера портретной куклы из Даугавпилса. Виолетта создает нежные и прекрасные женские образы ушедшего времени. Работает в жанре авторской куклы с 2000 года. Тему Прекрасной дамы поддержали художники Тамара Чудновская (Рига), Элита Шмединя (Рига), Алла Реброва (Рига) и другие авторы. Несколько неожиданных, винтажных работ создано в соавторстве Тамары Чудновой и ювелира А.Назаренко.
Анатолий Назаренко специально для выставкисоздал коллекцию современных ювелирных украшений из бронзы, эмалей, полудрагоценных камней и янтаря, используя характерные линии эпохи Модерн и средневековую тематику. Экспозицию удачно дополняют великолепные авторские шали Евгении Никольской.
Выставка будет работать до 23 апреля 2017 года.