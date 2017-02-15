Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости (ЦКИДК) возобновил работу 7 дней в неделю по обычному графику – в рабочие дни и в субботу – с 10:00 до 19:00, в воскресение с 10:00 до 17:00.

В ЦКИДК можно ознакомиться с историей Даугавпилсской крепости, а также с процессом развития и реконструкции крепости. Здесь можно осмотреть экспозицию, посвящённую крепости, получить карту крепости и другие туристические материалы, а также приобрести уникальные сувениры, ассортимент которых на данный момент значительно пополнен. Так как ЦКИ ДК находится в водоподъёмном здании, тут доступна интересная экспозиция Мерной посуды. В здание сохранилась аутентичная винтовая деревянная лестница и оригинальный металлический резервуар емкостью 3000 ведер воды.

В ЦКИДК можно заказать обзорную экскурсию по крепости. Дополнительно к классическим обзорным экскурсиям по крепости, для желающих предлагаются тематические экскурсии – „Я всего лишь солдат...” про межвоенный период в Даугавпилсской крепости и экскурсия для школьников „Познай Даугавпилсскую крепость!”.