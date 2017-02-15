На встрече представителей международной организации с руководством города обсуждались возможности организации Красный крест для помощи социально незащищенным людям.

Предложение открыть еще один ночной приют и вытрезвитель уже обсуждалось. В данный момент подыскивается подходящее для данной цели помещение. Один из вариантов – здание бывшей наркологической больницы.

В Данный момент в городе действует ночной приют, с 26 октября он работает круглосуточно. В холодное время принимают всех, но обычно действует запрет для тех, кто находится в состоянии алкогольного опьянения. Клиенты ночного приюта обеспечены ужином и завтраком, получают услуги социальных работников, первую медицинскую помощь, санитарную обработку, стирку белья.