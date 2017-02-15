Недавно минул еще один год невероятно напряженной работы Даугавпилсской думы. Народные избранники трудились не покладая рук, поднимая город едва ли не из руин после прошлого руководства города (судя по публикациям в приближенных думе СМИ).

Но как же показать "слепым" горожанам все успехи, которых Даугавпилсу удалось достичь? Ведь вечно недовольны, что ничего в их жизнь в лучшую сторону не меняется... Раньше на пресс-конференциях хвалились и отчитывались, а теперь вопросы журналистов становятся все острее, что для руководства города совсем не кстати.



Но есть еще один старый проверенный метод, применяемый исправно каждый год - информационное издание Даугавпилсского самоуправления! Это красочное издание о городе-мечте жителям преподносят несколько раз в год. Посмотрите, дескать, сколько всего сделано в городе и как в нем прекрасно жить. Этот год, естественно, не будет исключением. Уже в марте чудо-журнал будет издан. Первый. Еще 2 выпуска (каждый тиражом по 40 000 экз.) горожан ждут в мае и в начале декабря. Каждое издание, согласно объявленной закупке, будет состоять из 20 страниц ярких картинок и более чем оптимистичного текста о достижениях нашего города под чутким руководством думы.



Справедливости ради стоит заметить, что руководство города не совсем бездействовало — некоторые полезные вещи для города все же сделаны. Однако это совсем не то, о чем горожане просят многие годы (а просят добиться снижения стоимости коммунальных услуг, создать рабочие места, заасфальтировать дороги с грунтовым покрытием и т.д.). А озеленением и благоустройством города могут похвастаться и предыдущие составы думы. Каждый из них за свои 4 года что-то хорошее сделать успел. Но главные причины бедственного положения жителей все решают только на словах и исключительно в предвыборный период. Горожане уже только горько усмехаются, слушая очередные обещания, а красочную думскую газетку стелют в клетку попугая или несут на растопку печки. Только там она приносит реальную пользу.