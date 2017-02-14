Латгальское региональное управление полиции ищет законных владельцев обнаруженных велосипедов. Транспортные средства были найдены у различных задержанных во время проверок, однако те не смогли объяснить, откуда у них велосипеды.

Фото обнаруженных "железных коней" опубликованы ниже. Владельцы найденных велосипедов могут обращаться в полицию по адресу ул. Добелес, 2 или звонить по телефону 654 56888.



Также полиция напоминает, что важно регистрировать свой велосипед официально. Тогда сотрудники правоохранительных органов в случае находки транспортного средства смогут сразу найти его настоящего хозяина и призвать к ответственности вора. Зарегистрировать велосипед можно на официальной странице CSDD в регистре велосипедов.