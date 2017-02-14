Вы когда-нибудь видели зубного врача, который после каждого рабочего дня публиковал бы подробный отчет о своей работе и за каждый вырванный зуб просил себе прибавку к зарплате? Правильно, нет, ведь это его работа. Ему и в голову не придет просить прибавки за то, за что ему и так платят.

Или, например, водитель, который размещает в газете объявление, что он проехал без аварий одну тысячу километров, поэтому жалование ему следует увеличить. Тоже звучит забавно? А между тем, существует большая группа лиц, которая всерьез считает подвигом ту работу, которую и так обязанs выполнять. Правильно, речь о политиках. Точнее, о городских политиках, хотя эту моду подхватили на всех уровнях государственного управления.



Когда три с половиной года назад группа людей (кандидаты) избиралась в самоуправление, они выдвигали другой группе людей (избиратели) вполне конкретные условия - мы будем жить за ваши деньги, сидеть в теплых кабинетах, пользоваться всеми благами цивилизации (за ваш счет), а за это обещаем решить целый ряд ваших (а не своих) проблем. Далее по списку. У кого память хорошая, прекрасно запомнил, что именно его подкупило 3,5 года назад и заставило прийти на избирательный участок.



Теперь, накануне новых выборов люди, живущие за счет горожан и ничего сами не производящие, твердо вознамерились продолжать пребывание на своих рабочих местах. И за деньги же избирателей публикует в СМИ подробные перечисления тех добрых дел, которые они успели сделать: введенные льготы, отремонтированные площадки, убранный мусор и т.д. И возникает вопрос - а разве заботится о внешнем виде города, досуге для детей и взрослых и помощи тем, кто не может помочь себе сам - это ли не их прямая обязанность? За которую они ежемесячно получают зарплаты? Здесь даже "спасибо" говорить не за чем, учитывая, на чьи деньги они существуют.



Значит, все эти рассказы о хорошем самоуправлении надо просто исключить из оборота. Руководству самоуправления логично было бы публично объявлять только то, что действительно, заслуживает внимания - снижение безработицы, например, или рост рабочих мест, или - привлечение в город инвесторов, создающих сейчас (а не когда-нибудь потом) конкретное и большое число рабочих мест. Или существенное снижение тарифов на отопление, к примеру. Но тут сказать нечего, кроме новых обещаний хорошей жизни через много лет.



Лучше всего о человеке, к тому же, о человеке, занимающем более-менее высокое социальное положение, могут сказать его дела. В случае с думой, делами этих людей могут гордиться разве что их родственники и некоторое количество деловых партнеров - те, кто на протяжении 3,5 лет так или иначе был приближен к бюджетным деньгам. Это явное меньшинство населения города. Остальным, кажется, о делах властей придется снова узнавать только из газет, ТВ и интернета.