Европейская комиссия в своем отчете о природоохранных проектах назвала Латгальский зоопарк в числе своих лучших партнеров.

Каким образом маленький уголок живой природы в Даугавпилсе опередил прославленные европейские зоопарки?



Всё дело в том, что главной своей функцией специалисты Латгальского зоопарка считают воспитание правильного отношения к природе. В этом зоопарке дети во время экскурсий учатся беречь все живое, ценить и диковинных обитателей джунглей, и обыкновенных лягушек и черепашек. Кроме того, коллектив зоопарка на протяжении десятков лет реализует проекты, которые направлены на сохранение различных животных.