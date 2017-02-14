Общество “Latgolys Studentu centrs” приглашает учащихся, подростков и всех интересующихся посетить мероприятие, посвященное Дню независимости Литвы, которое прой дет 16 февраля в 18:00 в Даугавпилсском Университете, по адресу Виенибас 13, 308 аудитория.

Молодежь Даугавпилсского офиса общества “Latgolys Studentu centrs”, не только популяризируют латгальский язык и культуру этого региона, но и познают Даугавпилсскую мультикультуральную среду и ближайших соседей за границей.



16 февраля будет отмечаться 99 День независимости Литовской Республики. Так же и в Даугавпилсе будут проходить мероприятия, посвященные этому знаменательному событию. Во время мероприятия, молодежь LgSC, расскажет больше об истории, культуре, традициях и языке соседних земель. Представители Центра Литоской культуры “Rasa”, порадуют всех музыкальными представлениями.



В кульминации мероприятия состоиться презентация фильма “Vēju zeme”. В фильме рассказывается о Свентских куршах, или потомках древних куршей в Литве. Автором идеи фильма являются, студентка Литовского литературно – фольклорного института Виктория Йонкуте со своими единомышленниками. Надо отметить, что именно благодаря Виктории, фильм “Vēju zeme”, можно будет посмотреть и в Даугавпилсе.