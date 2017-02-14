С января этого года стала работать так называемая Латгальская экономическая зона (СЭЗ). Она дает ряд преимуществ для предпринимателей, готовых работать в нашем регионе. Рассказать о них подробнее в нашей думе решили своим бизнесменам (т.е. из Латвии), "соседям" нашей страны: литовцам, россиянам, белорусам, а также предпринимателям из более отдаленных стран - Польши и Молдовы.

На данный момент заявки на участие в конференции подали 100 участников их этих стран. Состоится конференция "Бизнес в Даугавпилсе и Латгальская СЭЗ" 3 марта в конференц-зале гостиницы “Park Hotel Latgola”. Более подробную информацию о предстоящей конференции можно получить в Департаменте развития города.