1 января 2017 года вступили в силу поправки к закону о налоге на природные ресурсы, которые предусматривают повышение ставки налога в этом году с 12 евро до 25 евро за 1 тонну бытовых отходов, в 2018 году - с 25 до 35 евро, в 2019 году - с 35 до 43 евро, в 2020 году - с 43 до 50 евро.

На минувшем заседании краевой думы депутаты утвердили тариф за обхозяйствование отходов в 13 волостях, которые обслуживает компания SIA “Eko Latgale”. Остальные волости края, у которых заключены договоры с компанией SIA Clean R, в ближайшее время получат письма с предложением о пересмотре тарифов, которые затем будут утверждены на заседании думы. Все новые тарифы в волостях Даугавпилсского края будут применяться с 1 января.



Как отмечается на сайте краевой думы, тарифы в разных волостных управлениях отличаются. Они варьируются от 9,12 евро до 14,59 евро за 1 м3. Самый низкий тариф на данный момент утвержден для жителей Калкун, Свенте, Малинова и Лауцесе. Дороже будут платить Ликсна, Ваболе и Науене. Отличаются тарифы в зависимости от результатов закупки, отдаленности места, объема отходов и количества жителей.



Заместитель исполнительного директора краевой думы А. Айзбалтс пояснил, что "если мы хотим, чтобы услуга не подорожала, жителям нужно больше сортировать мусор. Почти в каждом поселке стоят пункты сбора сортированного мусора, где мусор можно выбросить в разные контейнеры: для пластмассы, PET бутылок, бумаги, картона и стекла. За эти отходы операторы денег не берут, считается только объем собранного бытового мусора. Поэтому каждый месяц жители получают разные счета, т.к. они образуются в зависимости от того, сколько мусора вывезено". Контейнеры для рассортированного мусора находятся в местах, где наиболее высокая плотность населения, чаще всего у многоквартирных домов.