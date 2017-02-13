Во многих Латвийских самоуправлениях за содержание домашних животных необходимо платить ежегодную пошлину. Все предыдущие годы это делали в основном только очень ответственные владельцы собак и котов. Однако в этом году в связи с введением обязательного чипирования домашних животных в каждом самоуправлении будет известно точное количество живущих там домашних животных, а соответственно и количество плательщиков пошлины за четвероногих друзей.

Даугавпилчанам, так же как и жителям других самоуправлений, настоятельно рекомендуют не тянуть и узнать в своем муниципалитете, сколько они должны заплатить за свое животное, чтобы потом не получить неприятную новость об административном штрафе и накопившемся долге.



Отметим, что пошлину за домашних котов и собак нужно платить в Стопини, Олайне, Огре, Икшкиле, Екабпилсе, Вентспилсе, Талси, Валке, Кекаве. Только за собак пошлину собирают в Риге, Добеле, Валмиере, Резекне, Саласпилсе, Лиепае, Даугавпилсе, Елгаве, Плявиняс. В остальных самоуправлениях пошлины за содержание домашних животных либо отменены, либо никогда не вводились.