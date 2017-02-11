40-летняя женщина, погибшая в результате пожара в многоквартирном доме в Даугавпилсе, ждала ребенка, сообщила программа Degpunktā телеканала LNT. Государственная пожарно-спасательная служба Латвии проинформировала, что вызов на улицу Авеню был получен в 13:39. Задымление лестничной площадки заметили жильцы дома — они вызвали пожарных.

Как уже сообщалось, возможная причина трагического пожара — загоревшийся телевизор.



Начат уголовный процесс, в рамках которого будут установлены обстоятельства произошедшего.

Мужчина задохнулся дымом, а его жена, пытаясь спастись, выпрыгнула или случайно сорвалась с подоконника.



Ужасное происшествие повергло горожан в шок и породило бурные обсуждения и осуждения работы отвественных служб. Также некоторые жители негодуют по поводу равнодушия окружающих, и в частности свидетелей трагедии. Очевидец трагедии Регина, которая работает в магазине напротив многоэтажного дома, рассказала, что смотря на происходящее, ее одолевало чувство беспомощности.



Она подумала, что кто-то мог растянуть внизу какую-нибудь ткань, чтобы смягчить удар после падения. К сожалению, никто эту идею не осуществил, рассказала Регина.



"Все снимали происходящее. У всех одна мысль — скорее это опубликовать, а на самом деле это такая трагедия! Здесь было так много людей. Если бы кто-нибудь… у меня самой есть одеяло… Ужасно. Все так равнодушны", — сказала она.